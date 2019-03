Sanremo. Sono stati presentati oggi, nel point elettorale di via Roma, cinque candidati consiglieri della Lega in lizza per le prossime elezioni amministrative matuziane, a sostegno del candidato sindaco Sergio Tommasini del Gruppo dei 100 insieme al centrodestra unito, con Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Ad introdurli è stato Marco Medlin, commissario del Carroccio nella Città dei Fiori, anche lui candidato.

di 6 Galleria fotografica Cinque nuovi candidati consiglieri per la Lega a Sanremo









Mihaela Hutupasu: “Sono un operatrice socio sanitaria e ho 47 anni, sono di origine rumena e rappresento la gran parte della comunità rumena di Sanremo, appoggio Tommasini e soprattutto la Lega.”

Gianmaria Tinelli: “Ho partecipato a notevi campagne elettorali e adesso riprendo dall’inizio, da dove avevo lasciato nel 1993″

Paolo Ciarlo: “Sono un ex appartenente delle forze dell’ ordine e allenatore nelle giovanili della Sanremese, ho 47 anni e sono molto convinto di questo nuovo impegno perché vogliamo riportare Sanremo e l’entroterra ai fasti di un tempo.”

Alessio Graglia: “Sono un imprenditore, ho 41 anni e ho deciso di intraprendere questa nuova avventura perché credo nel progetto del nostro candidato sindaco Sergio Tommasini e perché credo nei nuovi valori che ha portato Salvini nel partito della Lega. Spero di portare il mio apporto per aiutare la città di Sanremo a migliorare.”