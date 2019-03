Ciclismo, va in scena il 9° G.P. Circuito di Taggia-Trofeo Garuti Gioielli: i risultati

Taggia. Si è svolto ieri il 9° G.P. Circuito di Taggia – Trofeo Garuti Gioielli sul classico circuito ciclistico di Taggia, organizzato dal Team HCT39 Sanremo in collaborazione con il Comune, il Comitato provinciale Acsi Imperia e il presidente Giordano Luca, aiutati dal Comitato provinciale Savona/Genova nella persona del presidente Riccardo Alfonsi.

Quest’anno il team organizzatore ha ottenuto l’importante riconoscimento di poter entrare a far parte del 22° Giro della Liguria grazie all’esperienza maturata in questi anni e alla bellezza del percorso, sicuro, molto vario e adatto a tutti i partecipanti, che con i suoi 4,4 km ripetuti per 10 volte, hanno fatto divertire i 107 partenti delle due corse che si sono svolte ieri mattina.

Nella prima partenza riservata agli over 50, donne e seconda serie, gran battaglia dalle 9 con vari tentativi di fuga, sempre bloccati dal folto gruppo, fino a tre giri dal termine, quando il portacolori del GC. Quinto al mare, Marco Buttaglieri, rompe gli indugi ed evade dal gruppo mantenendo una velocità media notevole che gli consente di arrivare a braccia alzate sul bellissimo traguardo allestito dai ragazzi del Team HCT39, con un bel vantaggio su Bianchi Paolo Antonio del Team Bicistore Cycling e su Morelli Paolo del Meg Cycling. Ottimo 5° posto per Garuti Corrado del team organizzatore e già vincitore nell’edizione del 2018. Mantiene salda la maglia rosa di fascia del Giro, Silvestri Raimondo che si piazza al 7° posto. Tra le donne vince Caruso Eugenia dello Zero team Bordighera sulla coriacea Semeria Laura dell’U.C. Sanremo.

La partenza under 49 scatta alle 10:20 circa e anche qui per via dei vari tentativi di fuga si registrano fin da subito medie elevatissime. Da metà gara circa evadono in 4 e uno dopo l’altro i compagni di fuga del francese Mezure Tony del Team Es de Cannes, devono arrendersi alle sue accelerazioni sino al rettifilo finale dove vince per la distanza di qualche bici su Davi Gabriele del Team bike Pancaglieri, che conquista però la maglia rosa di fascia del Giro a discapito di un altro francese, Rose Christophe dell’ Occv Draguinian, 4° al traguardo.

Il rinfresco offerto dal Bar Smile anticipa le premiazioni di tutte le categorie e la cerimonia della vestizione delle due maglie rosa del 22° Giro della Liguria che dovranno difendersi nelle ultime due tappe che si svolgeranno questa volta in provincia di Savona, rispettivamente il 6 e 7 aprile a Feglino e Ortovero. Il Team HCT39 aspetta tutti a Taggia per la decima edizione e augura buone pedalate a tutti.

I risultati: 1, 2.