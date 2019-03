Cervo, i volontari della protezione civile scendono in piazza per l’Unicef

Cervo. I volontari della Protezione Civile saranno in piazza Cervo per raccogliere fondi per l’Unicef con le orchidee per i bambini

Solidarietà. Un gesto concreto per proteggere i bambini. È questo lo slogan pensato da Unicef per promuovere la vendita di orchidee, i fondi raccolti con l’iniziativa “L’orchidea Unicef per i bambini 2019” evento di sensibilizzazione che ha l’obbiettivo specifico di salvare la vita di tanti neonati nell’ambito della campagna Unicef “Ogni bambino è vita”.

Sabato 30 marzo chi vorrà acquistarle potrà farlo visitando lo stand dei Volontari della Protezione Civile di Cervo che sarà situato di fronte alla farmacia di Cervo nel piazzale della stazione, dalle ore 9 alle ore 14. I volontari vi invitano a visitare lo stand per acquistare un orchidea a favore dell’Unicef, la pianta di orchidea è una “Phalaenopsis” conosciuta anche come “Orchidea farfalla”, che simbolicamente rappresenta la speranza di un futuro pieno di colori per tanti bambini.

L’intero ricavato sarà destinato ai programmi legati al tema della salute e della sopravvivenza infantile volti a garantire alle mamme ed ai bambini più vulnerabili una assistenza sanitaria di qualità e a costi accessibili. Per informazioni sulle piazze dove trovare l’Orchidea Unicef: orchidea.unicef.it .