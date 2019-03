“Cena con l’autore Roberto Centazzo” a Dolceacqua

Dolceacqua. Venerdì alle 20 andrà in scena “Cena con l’autore Roberto Centazzo” presso l’Agriturismo I Gumbi.

I personaggi della ormai famosa squadra speciale minestrina in brodo tornano in azione. Nel quarto libro della serie, Mazzo e rubamazzo, Semolino, Kukident e Maalox sono di nuovo coinvolti in un’indagine.

I tre poliziotti in pensione questa volta sono alle prese con una storia attualissima, che si svolge nel bellissimo centro storico di Genova.

Per informazioni e / o prenotazioni contattare +39 3395882981. L’evento a cura del Centro Culturale di Dolceacqua – Biblioteca Civica.