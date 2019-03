Castellaro, incidente in autostrada. Ferito estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

Castellaro. E’ di un ferito e due mezzi coinvolti il bilancio dell’incidente avvenuto in autostrada verso le 6.15.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, una vettura ed un furgone si sono scontrati, per cause che stabilirà la polstrada, in prossimità dell’autogrill sulla A10, mentre viaggiavano in direzione Genova. Sul posto è intervenuto il 118 e i vigili del fuoco dal distaccamento matuziano.

Quest’ultimi hanno estratto il ferito dalle lamiere dell’auto, cosciente. Dopo le prime cure d’emergenza sul posto. l’uomo è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia. Non verserebbe in gravi condizioni.