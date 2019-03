Caso del manifesto strappato, la solidarietà di Forza Italia

Sanremo. «Forza Italia esprime solidarietà alla candidata dei 100, la signora Marano, per la vicenda che suo malgrado l’ha portata agli onori della cronaca a seguito della vicenda del manifesto strappato.

Forza Italia non intende entrare nel merito procedurale che ha dato luogo all’episodio e continuerà a confidare nella buona fede ed al corretto esercizio delle funzioni da parte della Polizia Locale di Sanremo.

In ogni caso, con il medesimo spirito liberal democratico che sin dal 1994 caratterizza il nostro movimento politico, anche in questo caso Forza Italia continua ad essere garantista e ritiene doveroso che gli Organi preposti facciano chiarezza in ordine alle circostanze ed ai fatti avvenuti sabato scorso così da scongiurare che ogni diritto di difesa non sia stato violato».