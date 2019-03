Sanremo. “Ringrazio il reparto di Oncologia dell’ospedale Borea per l’a professionalità e l’umanità di chi ci lavora” .

A parlare è un paziente che è in cura presso il plesso ospedalierio matuziano. A Carnevale poi, medici e infermieri, per allietare i ricoverati, si sono travestiti con le maschere più in voga al momento. Ad esempio quella del film horror “Scream”, che in questo caso non spaventa ma rincuora chi la vede.