Tragedia a Camporosso. Un giovane di 29 anni ha perso la vita questa sera, intorno alle 20, in strada Ciaixe in un incidente con la propria auto, un suv Fiat 500X.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Secondo una prima e frammentaria ricostruzione, il giovane stava rincasando dopo aver accompagnato un amico a casa, nell’entroterra di Camporosso. Probabilmente facendo manovra per ritornare indietro, il suv è precipitato per alcuni metri, finendo sulla terrazza antistante l’abitazione dell’amico. Il 29enne alla guida della Fiat è morto travolto e schiacciato dall’auto dalla quale è stato sbalzato fuori durante la caduta.

Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, un equipaggio del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. E’ giunto poi anche il medico legale per esaminare il corpo, prima della rimozione della salma.

Nel frattempo sul luogo della tragedia sono giunti amici e familiari del ventinovenne che lascia i genitori, un fratello e la fidanzata.