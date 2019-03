Camporosso. Questa mattina presso la sala congressi “Giovanni Falcone” del Palabigauda si è svolta la “Prima Giornata Internazionale dell’Emergenza”.

L’evento formativo organizzato dalla Misericordia Croce Azzurra di Vallecrosia e dalla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche sezione provinciale di Imperia, con il patrocinio del Comune di Camporosso ha visto coinvolti oltre 100 professionisti sanitari, tra cui tecnici, infermieri e volontari del soccorso.

Il convegno, attraverso l’intervento di professionisti del settore dell’emergenza a livello internazionale ha approfondito le tecniche di soccorso per la gestione delle urgenze in tre stati della Comunità Europea, ovvero Italia, Francia e Germania.

Per l’Italia sono intervenuti Emanuela Calzetta (Infermiera 118 Liguria Soccorso), Amato Matteo (Coordinatore Misericordie Imperia), Francesco Fracchiolla (Coordinatore Misericordie Zona 1 – Nord-Ovest Italia), Federico Ghio (Infermiere – Area Emergenza Nazionale Misericordie d’Italia). Per la Germania è intervenuto Fabien Maier (Tecnico del Soccorso – Biberach) e per la Francia Alessio Cutrì (Infermiere – SAMU Costa Azzurra).

Hanno partecipato inoltre, portando i saluti delle proprie amministrazioni numerose istituzioni, in primis i padroni di casa ovvero Davide Gibelli sindaco di Camporosso, Maurizio Morabito vicesindaco, Fulvia Raimondo assessore ai servizi sociali e il vicepresidente della Regione Liguria nonché assessore alla sanità Sonia Viale ed il consigliere della Provincia di Imperia Fabio Perri.

Al termine del corso, accreditato per le professioni sanitarie sono stati rilasciati regolari attestati di partecipazione ed i relativi crediti ECM.