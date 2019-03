Camporosso, l’Aceb vende le uova di Pasqua solidali

Camporosso. L’Aceb fa sapere che la vendita delle uova di Pasqua solidali, al prezzo di 10 euro l’uno, è iniziata.

Tutto il ricavato, verrà utilizzato per il nuovo bando 2019 di ACEB rivolto alle associazioni no profit della provincia di Imperia. Le persone interessate, potranno prenotarle telefonando al n° 345-8517448 tutti i giorni dopo le 17, oppure le trovate anche nei seguenti giorni:

– Venerdì 29 marzo, durante lo spettacolo benefico con il cabarettista comico di Zelig, Andrea Di Marco, presso la sala dei Tigli al PalaBigauda di Camporosso, nella stessa serata, verranno consegnati gli assegni alle due associazioni vincitrici del bando 2018, Croce Azzurra di Vallecrosia e Protezione Civile di Camporosso.

Nei gazebo Aceb durante la consegna delle Palme:

- Sabato 13 aprile nel parcheggio davanti al supermercato Catering Bevera di Ventimiglia, dalle 8 alle 18;

– Sabato 13 aprile nel parcheggio davanti al supermercato Mercatò ex Maxisconto a Camporosso in via Braie, dalle 8 alle 18;

– Domenica 14 aprile davanti il Sagrato della Chiesa di S. Agostino, in via Cavour a Ventimiglia, dalle 8 alle 13.

“Sostieni il progetto di ACEB acquistando il nostro uovo solidale di Pasqua al cioccolato fondente o al latte.

Le uova sono prodotte dall’azienda Lavoratti di Varazze SV” – affermano gli organizzatori.