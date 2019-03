Camporosso, il 23 marzo l’assemblea dei soci Aceb

Camporosso. Sabato 23 marzo, ci sarà l’assemblea ordinaria dei Soci Aceb (Associazione culturale eventi benefici).

Alle ore 23.30 del 22 marzo in prima convoca presso la Sede Sociale di Aceb.

Alle ore 18.00 del 23 marzo in seconda convoca, presso il Bar Jadò in Via Col. Aprosio n° 282 a Vallecrosia.

Ordine del giorno: Relazione del Presidente e approvazione bilancio 2018.