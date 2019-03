Camporosso, da Sonia parrucchieri aperitivo benefico per i bambini del Gaslini

Camporosso. Sabato 30 marzo, alle 19.30, Sonia parrucchieri, in via Aurelia 32, organizzerà un aperitivo benefico per il Gaslini.

Il ricavato della serata verrà infatti devoluto per aiutare i bambini dell’ospedale genovese. «Sarà un evento all’insegna della beneficenza – spiega Sonia, la proprietaria – Abbiamo iniziato l’anno scorso con la Spes. Visto che l’iniziativa è andata a buon fine, abbiamo pensato di riproporla anche quest’anno. Organizzeremo questa volta un’aperitivo e anche una lotteria a offerta per raccogliere fondi da donare al Gaslini. E’ una bella iniziativa che cercheremo di riproporre per aiutare, nel nostro piccolo, chi ha bisogno».