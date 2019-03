Camporosso. Balbosco d’ Oc organizza uno stage con Agnes Perez.

Alle 14 ci saranno le iscrizioni, mentre alle 14:20 inizierà lo stage con la ballerina tradizionale dei Paesi Baschi appassionata di danza di tutti i generi. Si forma di festival in festival, di stage in stage, per acquisire oggi un repertorio ampio che ama condividere con chi ama la danza.

Numerosi anni di esperienze sul campo, gli hanno permesso di affinare la sua pedagogia per permettere ad un sempre maggiore numero di ballerini di acquisire le basi per godere il più rapidamente possibile del piacere della danza.

Insegna la danza tradizionale ai bambini e agli adulti nei Paesi Baschi ed un po’ovunque in Francia ed in Europa. Al termine dello stage ci sarà una merenda/aperitivo condiviso dove ognuno se vuole porta qualcosa.

«Promemoria per coloro che parteciperanno all’evento: anche Balbosco vuole adottare una modalità ecologica per migliorare il nostro pianeta, pertanto vi chiediamo di non dimenticare di portare ciascuno il proprio bicchiere e le posate. Grazie per la collaborazione» – fanno sapere gli organizzatori.

Dalle 18 alle 21 vi sarà un aperitivo danzante. Il ballo animato dal musicista poliedrico Pierre Dorgueil. Il luogo dello stage è presso il Palabigauda- Centro polivalente Giovanni Falcone, in sala Tigli, al piano interrato.

Per ulteriori informazioni e sulle modalità di adesione contattare con messaggio privato Cristina Maselli o scrivere alla mail balboscodoc@gmail.com.