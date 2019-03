Camporosso. Grande partecipazione ieri sera all’aperitivo benefico per il Gaslini da Sonia parrucchieri, in via Aurelia 32.

«E’ venuta tantissima gente, anche persone che non conoscevo – dichiara Sonia, la proprietaria – Desidero ringraziare tutti coloro che sono venuti e sopratutto il mio staff, i clienti e la mia famiglia che mi hanno sostenuto in questa iniziativa. Grazie di cuore a Matteo Amato della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, al bar Sabrina di Camporosso mare, all’amministrazione di Vallecrosia rappresentata dal consigliere Massimiliano Galeotti, al dj Alessio Debenedetti, che con la musica straordinaria ha animato la serata, e a Elisa Colli e Marco Maiolino di Riviera24.it, che hanno seguito l’evento. E’ stata una grande serata!».

Il ricavato raccolto durante la serata verrà devoluto per aiutare i bambini dell’ospedale genovese. «E’ stato un evento all’insegna della beneficenza. Siamo riusciti a raccogliere 1.400 euro, una bella somma – sottolinea Sonia – Domani manderò personalmente la cifra raccolta, tramite bonifico, al Gaslini».

(Foto di Marco Maiolino)