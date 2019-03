Camporosso. Dopo un accurato controllo da parte dei tecnici che si sono avvalsi dell’ausilio di una piattaforma aerea il traffico nell’area sottostante il lungo ponte è stato riaperto intorno alle 19, dopo circa 2 ore e mezza di interruzione.

La caduta dei calcinacci sarebbe riconducibile esclusivamente, infatti, a problemi dell’involucro esterno del viadotto e non di carattere strutturale. «Dalle comunicazione dei tecnici, si tratterebbe di un problema superficiale e non strutturale – ha dichiarato il sindaco Davide Gibelli -. Non ci sono condizioni di pericolo per la viabilità, quindi la strada è nuovamente percorribile»

Nella giornata di domani sono comunque previsti ulteriori accertamenti: verrà svolto un sopralluogo approfondito su tutto il tratto del viadotto.

Sul posto sono stati presenti fin dal momento in cui si è diffuso l’allarme, intorno alle 16,30, il sindaco di Camporosso, il suo vice Maurizio Morabito, il comandante della Polizia locale con tutti gli agenti disponibili e i carabinieri.