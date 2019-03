Camporosso, ad aprile un convegno sulla sicurezza nelle manifestazioni

Camporosso. Nel complesso ed articolato apparato di sicurezza, un ruolo cardine è certamente rivestito dalla Polizia Locale coinvolta sempre più nella lotta ad ogni forma di illegalità ed al mantenimento del vivere civile all’interno delle città al pari delle Forze di Polizia ad ordinamento statale. LOCANDINA

In attesa di una Legge di riforma che finalmente ne riconosca l’omogeneità operativa su tutto il territorio nazionale con annesse tutele giuridiche ma anche assistenziali e di previdenza, l’evoluzione sul campo dell’imprescindibile attività degli oltre 60000 uomini e donne della Polizia Locale passo dopo passo ha trovato terreno fertile anche nel Parlamento

ove il Ministero degli Interni ha riconosciuto l'importanza degli Ufficiali ed Agenti di tale Corpo inserendoli nei vari protocolli di sicurezza tra i quali quelli assolutamente delicati ed alto rischio come l'anti terrorismo.

In questo contesto va inquadrato il sistema “safety and security” ovvero la messa in atto di tutte le misure di prevenzione atte a garantire in occasione di manifestazioni di varia natura (dal concerto, ai congressi, alle sagre) la massima tutela dell’ordine pubblico (“security”) e la salvaguardia di tutti gli aspetti correlati di uguale importanza (“safety”) quali

ad esempio la gestione del presidio dei varchi, il filtraggio dell’utenza, il garantire un intervento immediato in caso di emergenza di qualsivoglia natura.

A concorrere all’organizzazione vi sono non solo la Prefettura, le Forze di Polizia statali e locali ma anche i Vigili del Fuoco, le Pubbliche Assistenze, la Protezione Civile ed il personale tecnico preposto. La giornata di formazione professionale del 12 aprile 2019 che si terrà a Camporosso (IM) ha lo scopo di approfondire in maniera professionale tutti gli aspetti che tali protocolli operativi vanno ad interessare e data l’importanza dell’argomento trattato si preannuncia una grande adesione da parte di tutti i soggetti deputati.