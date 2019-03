Camera di commercio, marchio di qualità per i certificati di origine

Imperia. Marchio di qualità per la Camera di Commercio Riviere di Liguria. L’ente ha ottenuto l’accreditamento al Network Internazionale dei Certificati di origine, istituito e amministrato dalla World Chamber Federation (ICC/WCF), per l’utilizzo del marchio di qualità internazionale del certificato di origine. Il riconoscimento certifica la conformità agli standard internazionali delle procedure utilizzate per il rilascio dei certificati di origine.

Il marchio, che a breve farà la sua comparsa nella parte inferiore destra dei certificati di origine emessi, risponde al triplice obiettivo di rappresentare e promuovere il ruolo della Camera di Commercio come autorità competente al rilascio dei certificati di origine, diffondere l’utilizzo dei certificati in modalità telematica e verificare l’autenticità di un certificato di origine tramite il sito ufficiale della Federazione Internazionale delle Camere di Commercio.

“La certificazione significa che l’ente si impegna a rilasciare i documenti secondo i più alti livelli di qualità previsti dal manuale ICC/WCF International Certificate of Origin Guidelines” – spiega il presidente della Camera di commercio, Luciano Pasquale -. “In tal modo, si rafforza la credibilità del documento emesso, facilitandone l’accettazione da parte delle Dogane e degli importatori, attestando la trasparenza, indipendenza e affidabilità nei procedimenti di emissione”.

Ad oggi sono circa venti le Camere di commercio italiane accreditate ICC/WCF, tra cui Genova, Milano-Lodi-Brianza, Bologna, Firenze, Padova, Reggio Emilia, Roma, Treviso-Belluno, Venezia-Rovigo e Vicenza.

Per illustrare le nuove opportunità e presentare le nuove disposizioni ministeriali relative alla certificazione per l’estero, la Camera organizza un incontro riservato alle imprese in calendario giovedì 14 marzo alle 14,30 nella Sala Magnano di Palazzo Lamba Doria a Savona (che potrà essere seguito anche in web-conference dalle sedi di Imperia e La Spezia della Camera di commercio).

All’evento prederanno parte il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Luciano Pasquale, e, per Unioncamere, Alessandra Procesi dell’Ufficio convenzioni internazionali per il commercio estero e tachigrafi digitali.

L’iniziativa è ad ingresso gratuito, ma è necessario pre-registrarsi compilando e inviando via email a estero@rivlig.camcom.it la scheda di adesione pubblicata sul sito web camerale alla pagina http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/Agenda/Single?id_appointment=773