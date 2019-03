Cambia la viabilità in occasione della Milano-Sanremo

Sanremo. In occasione della Milano-Sanremo, gara ciclistica che andrà in scena il 23 marzo, vi sarà divieto di transito e di sosta nella frazione di Poggio.

Inoltre la Prefettura di Imperia emetterà un’ordinanza che disciplinerà la sospensione temporanea della circolazione veicolare nei tratti di strada appartenenti al Comune di Sanremo, denominati via Duca d’Aosta, in piazza Libertà, via Grossi Bianchi e via Val d’Olivi nella Frazione di Poggio dalle 14 a fine corsa.

Al fine di permettere il sicuro svolgimento della manifestazione Milano-Sanremo e garantire la regolare circolazione nelle rimanenti vie cambia la circolazione stradale vi sarà divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli per montaggio e smontaggio transenne, dall’una, in via Roma, comprese le traverse che si immettono su di essa, che dovranno essere transennate per ragioni di sicurezza fino a che non sia possibile ripristinare il traffico dopo l’arrivo della gara. I veicoli provenienti da ponente e diretti a levante potranno transitare in via N. Bixio. I veicoli provenienti da levante e diretti a ponente potranno transitare sulla zona portuale (da Sottopasso Croce Rossa a Piazzale Carlo Dapporto).

In corso Mombello inferiore (carreggiata di levante) divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle 00.00 alle 23 e comunque fino a termine smontaggio strutture. In corso Imperatrice ( da Hotel Lolli a ingresso Hotel Royal ) e Largo Nuvoloni divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, dalle 6 alle 24.

Al capolinea servizi pubblici di linea dalle 10 del 17 marzo fino al ripristino delle corse regolari, i servizi pubblici di linea da e per Ventimiglia faranno capolinea su corso Imperatrice con deroga ad effettuare la svolta a sinistra su Largo Nuvoloni.

In via Adolfo Rava dalle 6 alle 20 divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, mentre su Lungomare Italo Calvino carreggiata a monte (solo rientranze) dalle 6 alle 20 divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli.

Il Lungomare Italo Calvino viene utilizzato come strada di scorrimento e di emergenza fino al normale ripristino della circolazione ordinaria divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, dalle 6 alle 18, su ambo i lati in via Duca d’Aosta, via Grossi Bianchi, parte iniziale di via Firenze, piazza Libertà, via Val d’Olivi, corso Cavallotti, Rondò Garibaldi, via Fiume, corso O. Raimondo, in via N. Bixio, Via Gioberti, in via Carli Inferiore, ai Giardini Vittorio Veneto.

Sospensione temporanea della circolazione per tutte le categorie di veicoli dalle 13 a fine ed avvenuto transito della corsa su Lungomare Italo Calvino ( carreggiata a monte); su Via N. Bixio comprese le traverse che si immettono sulla via N. Bixio.

Dalle 13 a fine manifestazione è consentito il transito da levante a ponente ai veicoli al seguito della corsa muniti dello speciale contrassegno di riconoscimento e dalle 15 alle 17, comunque fino a che non sia possibile ripristinare il traffico dopo l’arrivo della gara, su corso Cavallotti, Rondò Garibaldi, via Fiume e C.so O. Raimondo; e sulle traverse nel punto in cui esse si immettono su corso Cavallotti, Rondò Garibaldi, via Fiume e C.so O. Raimondo.

Le disposizioni della presente ordinanza saranno rese note al pubblico mediante gli ordini impartiti dagli agenti preposti alla disciplina del traffico, nonché mediante manifesti affissi nella zona interessata dai divieti.