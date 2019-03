Cambia il servizio di raccolta dei rifiuti in occasione della Milano-Sanremo

Sanremo. In occasione della corsa ciclistica Milano-Sanremo cambia il servizio di raccolta rifiuti urbani.

Sabato 23 marzo in via Escoffier verranno posizionati i mezzi di raccolta dalle 18.30 alle 19.30 (al posto di quelli previsti dalle 14.30 alle 16, che sono sospesi), in zona Casinò saranno posizionati, invece, dalle 16 alle 17 (al posto di quelli previsti dalle 15.30 alle 16.45, che sono sospesi) per la raccolta delle tipologie previste al sabato, ossia: umido, indifferenziato, vetro e cartone.

Di tale servizio potranno usufruire tutte le utenze non domenstiche ubicate in: via Roma, corso Mombello, via Matteotti, in via Palazzo, in via Mameli, in piazza Borea D’Olmo e traverse varie. Per l’occasione, si invita a ridurre l’esposizione su via Roma.

Sarà aperto l’Ecopunto in piazza Muccioli e quello in via San Francesco (sotto cavalcavia di via Francia). In zona piazza Bresca, piazza Sardi e via Gaudio inferiore, a causa dei divieti di transito su via Nino Bixio, la raccolta dei rifiuti avverrà dalle 15 alle 15.45.