Bussana Vecchia, rischio sgombero abitanti M5s: «Grazie all’inerzia del Comune»

Sanremo. Il portavoce parlamentare del M5S Roberto Traversi, il portavoce regionale M5S Marco De Ferrari e la portavoce in comune M5S Paola Arrigoni sono stati costretti, dal silenzio del comune di Sanremo, a recarsi al Demanio di Genova per capire finalmente la reale situazione inerente il Borgo di Bussana Vecchia. Durante una serie di incontri di approfondimento hanno scoperto e denunciato pubblicamente nella conferenza stampa del 15 marzo che, solo grazie all’inerzia dell’amministrazione Comunale di Sanremo presto si arriverà, ai pre-avvisi di sgombero per i primi 13 abitanti di Bussana Vecchia.

Il Demanio ha successivamente confermato quanto esposto dal M5S e in un suo comunicato stampa dichiarava:

«L’Agenzia del Demanio negli anni si è adoperata per individuare una soluzione sostenibile per la valorizzazione del borgo garantendo al contempo il ripristino della legalità e la salvaguardia della sicurezza dei cittadini. Tuttavia rilevatesi infruttuose soluzioni alternative poste in essere, anche di ricerca di cooperazione con i soggetti istituzionali interessati, l’Agenzia del Demanio è tenuta a porre in essere le attività amministrative necessarie per ottemperare alle sentenze passate in giudicato, che costituiscono titolo esecutivo per la liberazione degli immobili demaniali. Appena ultimate le attività necessarie sarà pertanto comunicata agli occupanti la tempistica con cui si procederà alle operazioni di rilascio»

I pentastellati affermano: «Leggere nell’articolo online che il Comune è dalla parte dei residenti quando non è stato neppure capace di rispondere alle lettere di sollecito del Demanio è davvero una presa in giro intollerabile. Abbiamo tutta la documentazione che lo comprova e dimostra anche un grave sgarbo istituzionale da parte dell’amministrazione del Comune di Sanremo che da mesi non risponde alle lettere del Demanio. Quanto dichiarato dal Comune sulla volontà di salvaguardia degli abitanti risulta essere totalmente infondato, una vera e propria menzogna a fronte delle innumerevoli possibilità che il Demanio stesso ha prospettato per salvaguardare gli abitanti.

Ed è evidente che Il Comune non ha nemmeno preso in considerazione l’ipotesi di formulare una proposta transattiva, tramite il proprio ufficio legale, da presentare al Demanio. Questa amministrazione riesce solo a spostare ‘le colpe’, prima sul demanio, adesso si rivolge al Ministero dei Beni culturali e chissà cosa si inventerà ancora. Non c’è più tempo per le parole, il tempo è finito, tre anni di trattative tra Demanio e Comune hanno portato al nulla di fatto e questo per l’incapacità conclamata di questo Comune che ancora adesso accampa solo scuse ma che, con questo atteggiamento, riuscirà a convincere forse qualche residente, ma purtroppo non riuscirà a fermare i pre-avvisi di sgombero né a sanare la situazione del borgo».