Bordighera, un contest fotografico per rendere omaggio alle donne

Bordighera. Un contest fotografico organizzato in primis da Gianluca Gazzano e dai gruppi Facebook “Notizie a Bordighera”, “Amici a cui piace Bordighera amor mio” e la pagina Bordighera amor mio con BordiEventi, “L’antico sentiero del Beodo” e La “Galleria” del Beodo, per omaggiare la Città delle Palme e tutte le donne. “Bordighera e la donna”: questo il nome e l’oggetto del concorso aperto a tutti i fotografi o aspiranti tali e agli amanti della fotografia in generale.

Per partecipare servono fantasia e immaginazione, oltre a una macchina fotografica o a uno smartphone per scattare le foto. Bisognerà poi inviare una o al massimo due fotografie in un messaggio privato entrando su Bordighera amor mio https://www.facebook.com/BordigheraAmorMio/ e cliccando sul pulsante “Invia un messaggio” aggiungendo alla/le foto la scritta Contest fotografico e il vostro nome.

Si potrà votare fino a questa sera. La foto che riceverà più like verrà pubblicata dalla sera del 7 marzo per tutto il fine settimana.