Bordighera, sold out per la cena con delitto de “I matti per gioco”

Bordighera. La compagnia teatrale “Matti per gioco” torna a grande richiesta con la sua cena con delitto molto particolare dal titolo Assassinio a Disney.

Dopo il successo ottenuto con la prima serata a Vallecrosia, ripropone la seconda tappa a Bordighera nel conosciutissimo ristorante Chica Loca venerdì 22 marzo. Delizioso menu a base di pesce.

Si prevede di nuovo un sold out.

La regista Consuelo Benedetti e gli autori dei testi Maura Polito e Renato Barletti raccontano che sono talmente tante le richieste arrivate dai ristoranti di zona da far fatica ad accontentare tutti. “Un successo inaspettato – commentano – che ci riempe di gioia confessa la regista, speriamo di continuare cosi’ in futuro con i tanti progetti che abbiamo ancora in mente per il nostro pubblico”.

Le coreografie sono a cura di Cristina Valente di Dance Art Projet

Trucco di Elenia Contu e Rebecca Borea

Attori: Consuelo Benedetti, Crina Popescu, Dalia Lottero, Emilia Serpico, Enrico Manfredini Maura Polito, Mauro Lanteri, Renato Barletti, Stefano Pollini

Ballerine: Annalisa Giraudi, Marta Spanò, Milena Spanò