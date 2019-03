“Bordighera, storia e incroci di civiltà. Arte, cultura, natura, devozione”. E’ questo il titolo della 27esima “Giornata FAI di Primavera”, in programma domenica 24 marzo, che in provincia di Imperia ha eletto, quest’anno, la Città delle Palme a capitale della cultura e dell’arte.

Quattro i luoghi che verranno presentati da volontari FAI (Fondo Ambiente Italiano) e da apprendisti ciceroni del liceo scientifico Aprosio di Ventimiglia e Cassini di Sanremo: la chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena in piazza del Popolo, a Bordighera Alta; Villa Garnier; Villa Etelinda o Villa Bischoffsheim; museo e biblioteca Clarence Bicknell. Ma non è tutto. A corredo dei ‘luoghi aperti’ dai volontari, ci saranno altre iniziative con la possibilità di visitare altri luoghi di interesse, quali il Marabutto, il Municipio (Palazzo Garnier), il Palmeto sperimentale del Beodo e villa Pompeo Mariani. Prenotandosi, i visitatori che lo vorranno potranno anche prender parte a una passeggiata turistica con guida alla scoperta del Beodo, fino a Sasso di Bordighera (per info e prenotazioni: imperia@delegazionefai.fondoambiente.it)

“Sono felice e orgoglioso di aprire le porte di Bordighera al Fai per la 27esima edizione delle Giornate di Primavera”, ha dichiarato il sindaco Vittorio Ingenito, “Orgoglioso che sia stata scelta la città di Bordighera. Mi auguro che questa giornata sia di scoperta per i turisti e anche di riscoperta per tanti bordigotti che ancora non hanno visto o visitato alcuni luoghi straordinari presenti sul nostro territorio”.

di 7 Galleria fotografica Giornata FAI Bordighera









Orari delle visite:

Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena: dalle 9,30 alle 11, dalle 14 alle 18;

Villa Garnier: dalle 9,30 alle 12 e dalle 14 alle 18;

Villa Etelinda: dalle 10 alle 18;

Museo e biblioteca Bicknell: dalle 10 alle 18;

Municipio: dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 17,30;

Villa Pompeo Mariani: visite guidate alle 10,30 -16 e 17.

Molti locali e ristoranti di Bordighera hanno aderito all’iniziativa proponendo per l’occasione un menù a prezzo speciale.