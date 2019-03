Bordighera, non risponde al telefono. Trovato morto in casa

Bordighera. Un anziano è stato trovato morto stamani nella propria abitazione in via Madonna della Ruota. A dare l’allarme è stata la portinaia che ogni mattina riceveva una telefonata dall’uomo. Non avendolo sentito ha allertato i soccorsi, ma quando il personale sanitario del 118 ha raggiunto l’abitazione, per l’anziano non c’era più nulla da fare. Con ogni probabilità l’uomo, che viveva da solo dopo la morte della moglie e del figlio, è deceduto nella notte per cause naturali. A constatare il decesso è stato il medico legale. Presenti anche i carabinieri.