Bordighera. Dal 2016 manca il certificato di prevenzione antincendio. Per questo tre sezioni dell’asilo di Villa Felomena, con circa settantacinque bambini, saranno trasferiti, lunedì prossimo, nelle scuole di via Pelloux.

«Sono stati giorni difficili durante i quali abbiamo pensato alla sicurezza dei bimbi e trovato soluzioni rapide ed efficaci volte a porre fine a questa situazione potenzialmente pericolosa» – ha dichiarato il sindaco Vittorio Ingenito, che ha appreso della situazione di potenziale pericolo per i bimbi quattordici giorni fa.

Nelle ultime due settimane, dunque, gli amministratori hanno scoperto che a giugno 2017 i vigili del fuoco avevano espresso parere favorevole alla concessione di una deroga, subordinando tuttavia lo stesso parere a tredici condizioni ma «la precedente amministrazione non ha dato seguito, preferendo dirottare tutte le somme già stanziate alla costruzione del nuovo plesso di via Napoli che non riuscirà a vedere la luce prima di tre anni». Eppure, nelle casse di Palazzo Garnier, c’erano 25milioni di euro. E il progetto esecutivo per gli interventi volti alla messa in sicurezza di villa Felomena era pronto già alla fine del 2016.

Ha aggiunto Ingenito: «Abbiamo organizzato tutto il trasferimento con soddisfazione, perché i bimbi troveranno i loro giochi e insegnanti e avranno dei bagni a loro dedicati. Il plesso è così vicino e siamo sereni, per il fatto che non ci sarà alcun trauma per loro. La scuola di Villa Felomena è priva del certificato di prevenzione incendi. due settimane fa, quando ce ne siamo accorti con l’assessore Stefano Gnutti, abbiamo deciso di comprendere le ragioni e approfondito le carte. A nostro avviso non c’erano più le condizioni per lasciare i bambini all’interno di questo plesso ed abbiamo organizzato in maniera tempestiva il trasferimento». Per due sezioni il trasferimento proseguirà anche il prossimo anno scolastico. «Per una sezione – ha aggiunto Ingenito – avremo la possibilità di intervenire, solo sul piano terra, adeguandolo alla normativa antincendi. Si tratta di interventi che dovevano essere realizzati in passato». Il problema è dovuto alla presenza di solai in legno: «un particolare che richiede un tipo di intervento che – conclude il sindaco – ancorché progettato in passato, deve essere rivisto e richiede tempo per la realizzazione».