Bordighera. L’ex chiesa anglicana gremita di gente ed un successo che è andato ben oltre le aspettative: questo il risultato di una domenica indimenticabile per lo Sportello di Ascolto e Aiuto “Noi4You”, che ancora una volta ha fatto Bingo.

Una domenica da sogno, una sfilata con creazioni tutte realizzate a mano dalla stilista Stefania Musumeci e dalle volontarie di Noi4you. Per la creazione degli abiti, indossati la giovanissime modelle, la giovane stilista si è ispirata alla donna: al corpo femminile, alla forza al coraggio e alla sua potenza. Grande emozione e qualche lacrima di gioia per la stilista che certo non immaginava un simile risultato. Del resto i sogni si realizzano così: con fatica, dedizione e passione. Ed è proprio la passione ad unire questo mitico gruppo, che con allegria prepara sempre sorprendenti eventi!

Al termine della sfilata, quattro interventi, vere e proprie pillole toccanti. Brevi riflessioni, a partire dalla dr.ssa Sciolla, che con un gioco con gli specchi ha portato a riflettere su quanto ci stimiamo, la dr.ssa Dona’ ha invitato a crescere figli indipendenti, mentre il volontario Centorame ha parlato dell’Indipendenza attraverso una attenta

informazione su prodotti e servizi che possono offrirci le Banche. Per concludere, l’intervento dell’avv. Svara, che ha messo in guardia sull’importanza della nostra firma, sulle conseguenze che può avere e di cui siamo responsabili.

L’evento si è concluso davanti un delizioso buffet gentilmente offerto dal big di Sanremo allietato dalle splendida voce di Elisa Burzese che ha saputo incantare il pubblico con la sua grazia e la sua bravura. Grande soddisfazione da parte della presidente Laura Tibald e di tutte le volontarie che hanno dato il loro contributo, come ad esempio Nadia Boi, che ha addobbato il palco con splendide composizioni floreali e insieme ad altre volontarie hanno preparato una incantevole tenda di garofani a far da sfondo al palco.

Un ringraziamento particolare va senza dubbio all’Amministrazione comunale di Bordighera, sempre sensibile alle tematiche dello sportello e disponibile a contribuire all’organizzazione degli eventi dello Sportello, eventi sempre più seguiti dai cittadini del nostro Ponente.

Infine un doveroso grazie a quanti hanno contribuito con generosità all’evento, ovvero: “Parrucchiere Flavio di Sanremo” per le sue opere d’arte, Maria Durys per le meravigliose collane; Contattottico di Ventimiglia per gli occhiali da sole, “Vicky D’Amico” fantastica makeup artist, Melania Favaloro giovane e preparatissima scenografa, “I Ricami di Vera” di Sanremo per la realizzazione dei fantastici ricami, “Ottorosso Firenze” per i tessuti e

dulcis in fundo il grandissimo Fotografo Saverio Chiappalone che ha immortalato la serata col suo splendido servizio fotografico.