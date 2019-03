Bordighera, la vicepresidente Sonia Viale partecipa alla terza edizione di “Rally Terapia”

Bordighera. Domani, alle 10.30, la vicepresidente e assessore alla Sanità e Politiche sociali di Regione Liguria Sonia Viale sarà presente alla 3° edizione di Rally Terapia, in programma sul lungomare di Bordighera con il patrocinio del Comune, per regalare un sorriso a molti ragazzi con disabilità che avranno l’occasione di essere copiloti per un giorno su una vera macchina da Rally.

La manifestazione, fortemente voluta dal pilota di San Biagio Franco Borgogno, dal presidente Aci Ponente Ligure Sergio Maiga, dal gruppo Amici della Scuderia delle Palme e dalla Scuderia GRT di Livorno, si svolgerà all’insegna della solidarietà e con questo spirito vedrà la partecipazione di moltissimi personaggi molto noti nel mondo del motorsport nazionale e mondiale.

Tra i graditissimi ospiti ci sarà anche il campione di motociclismo Nicola Dutto reduce dalla Dakar. Un vero esempio di forza di volontà che dalla sua diretta e dolorosa esperienza che lo ha reso paraplegico ha saputo trarre il meglio e con coraggio ora lo sta generosamente trasmettendo agli altri. La sua condizione non gli ha impedito di inseguire e realizzare i suoi sogni.

In questa 3° edizione si sono uniti come partners sia il Consorzio In Riviera sia la Community Arco del Benessere, insignita dalla Commissione Europea a Bruxelles del titolo di “European Community of Sport 2019 nell’ambito di un progetto sostenuto dalla vice presidente di Regione Liguria.