Bordighera. E’ di due ultrasettantenni accompagnati in ospedale il bilancio di un incidente avvenuto stamani sull’Aurelia di fronte al negozio di biciclette “Barale”.

Stando a una prima ricostruzione, l’anziano conducente di una Toyota Yaris ha investito un uomo, anch’egli anziano, che stava salendo su una Fiat Punto parcheggiata lato strada. Nell’impatto, l’investito ha sbattuto violentemente la testa contro il parabrezza della Yaris, frantumandolo. Il conducente della Toyota, oltre a travolgere l’uomo, ha anche divelto la portiera posteriore della vettura in sosta.

Sul posto sono accorsi i volontari di Ponente Emergenza e quelli della Croce Rossa di Ventimiglia. Entrambi gli anziani sono stati accompagnati in ospedale a Bordighera: l’investitore in stato choc, l’investito per il trauma cranico riportato nell’impatto.