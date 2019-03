Bordighera. E’ stata inaugurata stamani, nell’ambito della Giornata di Primavera organizzata dal Fai (Fondo Ambiente Italiano) la passerella d’ingresso al Museo – Biblioteca Clarence Bicknell su progetto dello Studiomeno1 di Aldo Panetta e Alessandro Liotta, con il sostegno della Clarence Bicknell Association.

Per l’installazione, che permette un accesso facilitato ai visitatori del museo dedicato allo studioso britannico, Marcus Bicknell, discendente di Clarence, ha realizzato una raccolta fondi a Londra. Prima della passerella, infatti, il passaggio obbligato trasformava gli avventori in “moderni Tarzan”, come ha detto Daniela Gandolfi (responsabile del Progetto Bicknell), costringendoli ad avventurarsi tra le radici dell’imponente Ficus macrophylla che dal 1880 sovrasta l’ingresso della struttura.

di 14 Galleria fotografica Inaugurazione passerella Bicknell









All’inaugurazione erano presenti il sindaco Vittorio Ingenito, il suo vice Mauro Bozzarelli, il presidente del consiglio comunale Marco Farotto, Cosimo Costa (presidente dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri), Roberta Cento Croce (capodelegazione Fai) e Marcus Bicknell.