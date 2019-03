Bordighera, gli chiede di spostare la macchina per passare: automobilista tira un pugno ad un’anziana

Bordighera. Un automobilista ha tirato un pugno a un’anziana ‘colpevole’ di avergli chiesto di spostare l’auto per poter svoltare nella via che conduce alla sua abitazione. E’ successo nel primo pomeriggio in Arziglia. La donna Cristina O., 78 anni, era in un’auto guidata dalla figlia e dall’Aurelia doveva svoltare in via Madonna della Ruota. Ma sulla piazzola antistante la via era fermo, in sosta, un uomo su un’altra vettura. Madre e figlia hanno dapprima atteso che l’automobilista si spostasse e le lasciasse passare, ma quando ha si è creato un po’ di traffico, con diversi automobilisti che hanno iniziato a suonare il clacson, la donna ha accostato la propria auto a quella dell’uomo e ha abbassato il finestrino per chiedergli di spostarsi. Per tutta risposta l’automobilista ha tirato un pugno all’anziana che si è difesa mettendo una mano davanti al volto.

A soccorrere la 78enne è stato un equipaggio di Ponente Emergenza. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri.