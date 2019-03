Bordighera, Giornata Fai di Primavera al museo Bicknell

Bordighera. Domenica 24 marzo, nell’ambito della Giornata FAI di Primavera 2019, il museo Bicknell, Luogo del Cuore FAI, sarà visitabile dalle 10 alle 18 insieme alla mostra “Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni” allestita dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri lo scorso anno per il centenario della morte del fondatore del museo, Clarence Bicknell, con il sostegno della Compagnia di San Paolo.

Il momento cruciale della giornata sarà l’inaugurazione della nuova “romantica” passerella d’ingresso al museo realizzata su progetto dello Studiomeno1 di Aldo Panetta e Alessandro Liotta con il fondamentale sostegno della Clarence Bicknell Association.

All’inaugurazione, fissata alle 11.30, interverranno Cosimo Costa, presidente Istituto Internazionale di Studi Liguri, Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera, Roberta Cento Croce, capodelegazione FAI e Marcus Bicknell, Chairman della Clarence Bicknell Association.