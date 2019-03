Bordighera. E’ stata prolungata fino alle 19 di oggi la tradizionale “Fiera delle anime”.

La decisione è stata presa visto che, in questa bellissima giornata di sole, tante persone stanno visitando le bancarelle, i laboratori didattici e il mercato Campagna Amica. Inoltre da oggi, grazie al ritorno dell’ora legale, le giornate si sono allungate e per questo motivo residenti e turisti avranno del tempo in più per godere della tradizionale manifestazione e delle prelibatezze che offre lo street food.

di 16 Galleria fotografica “Fiera delle anime” a Bordighera









Dopo la chiusura dell’evento, alle 20 la Docks si occuperà della pulizia dello spiazzo.