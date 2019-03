Bordighera, al via un corso avanzato di inglese con insegnante madrelingua

Bordighera. Partirà il 1 aprile, e terminerà a giugno, il terzo corso di inglese organizzato dall’assessorato alla Cultura di Bordighera grazie al contributo del presidente del consiglio comunale Marco Farotto.

Le lezioni, tenute da una professoressa madrelingua, avranno luogo nella biblioteca civica della via Romana il lunedì e il mercoledì sera, dalle 20 alle 21,30 e sono rivolte a persone che possiedono già basi consolidate della lingua (tra queste: conoscenza dei tempi verbali, costruzione del periodo ipotetico e della frase passiva).

Si tratta, infatti, come spiega lo stesso Farotto, ideatore e promotore dell’iniziativa, di “un corso di sola conversazione in inglese che ha lo scopo di rendere le persone più autonome nell’utilizzo della lingua”.

Per partecipare, bisogna compilare il modulo di iscrizione e portarlo o inviarlo in Comune entro le 13 di lunedì 11 marzo. Il corso verrà attivato se ci saranno almeno 10 iscritti. Verranno accolte un massimo di 22 persone.