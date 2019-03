Benvenuta primavera! La Riviera dei Fiori pronta ad accogliere la nuova stagione

Benvenuta primavera! La stagione delle fioriture e della luce è finalmente arrivata. Ad accoglierla, la superluna della scorsa notte.

Quest’anno l’equinozio si è presentato alle nostre finestre con un giorno in anticipo, esattamente il 20 marzo alle 22.58 ora italiana, e non il 21 come da convenzione. Questo in quanto, astronomicamente, la terra non impiega esattamente 365 giorni a ruotare su se stessa ma 365 giorni e 6 ore circa. Di anno in anno, queste ore che vengono accumulate possono periodicamente ritardare la venuta della primavera che può variare dal 19 al 21 marzo.

Al di là di ciò, siamo entrati in una delle più belle stagioni dell’anno. La primavera è simbolo di rinascita e di iniziative. L’umore cambia, siamo più felici e leggeri. A cambiare è anche lo stile di vita. Perché con il sole che splende e l’aria che comincia a farsi più tiepida, le giornate in cui si preferiva stare chiusi in casa sotto le coperte sono ufficialmente finite e pervade la voglia di stare all’aria aperta.

La primavera è anche il momento in cui la nostra Riviera si prepara ad accogliere i tanti turisti che risollevano le città spente dall’inverno. Primi soli in spiaggia, pedalate in ciclabile e escursioni nell’entroterra accompagneranno grandi e piccoli fino alla fine dell’estate.

Non mancheranno i grandi eventi. Il primo è già in programma questo fine settimana, con il ritorno della “Classicissima di primavera”, ovvero la gara ciclistica Milano-Sanremo che quest’anno taglia il traguardo della 110a edizione.



(Hanno collaborato Mariapaola Grasso e Erja Frisiani Parisetti della 3AM del Liceo Artistico “Amoretti” di Imperia)