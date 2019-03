Bellezza, salute e benessere naturale: nuovi incontri all’Accademia Formativa di Sanremo

Sanremo. L’Accademia Formativa scuola di estetica e di benessere propone degli incontri dedicati alla bellezza, alla salute e al benessere naturale nella sede di via Roma 4.

Si sta svolgendo in questo periodo un corso di trucco con l’International make up artist Andrea Pallanca. “É un vero onore ospitare un professionista del calibro di Andrea Pallanca, un ex allievo della scuola, oggi truccatore molto stimato sia a livello nazionale che internazionale”.

Questo corso rientra nel progetto Make up academy della scuola, nei prossimi mesi ci saranno il corso Master e quello Make up sposa e fotografico.

Per quel che riguarda il mondo del benessere, la relatrice del prossimo incontro nel settore naturopatia olistica sarà Roberta Fusco, naturopata ed operatore del benessere, tratterà su “Aloe dalla teoria alla pratica”. Sabato 9 marzo, a partire dalla 10,30, Roberta illustrerà la storia dell’aloe, l’aloe arborescens nelle medicine tradizionali, la ricerca scientifica e le controindicazioni. Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo si passerà alla pratica con la preparazione di un frullato secondo la ricetta di padre Romano Zago, si discuterà sui macerati per dolori e sull’aloe e la salute della pelle. La naturopatia si occupa di conoscere l’individuo, portarlo a prendere responsabilità del suo stato e cercare le migliori strategie per ripristinare l’equilibrio in generale

I prossimi incontri di naturopatia e benessere saranno il 23 marzo con un open day sui fiori di bach, ad aprile organizzeremo un incontro sulle 5 pratiche quotidiane per la salute naturale e un incontro sull’utilizzo delle spezie, mentre a fine marzo inizierà il corso di Massaggio tradizionale tibetano Ku Nye. Ad aprile inizieranno una serie di incontri e corsi di massaggio tradizionale tibetano e terapie esterne con Manuela Sartore, operatrice olistica ed estetista.

L’Accademia Formativa è una delle principali scuole di estetica presenti in Liguria, organizza corsi riconosciuti dalla Regione Liguria e corsi di specializzazione per estetiste e per persone interessate al mondo del benessere. L’Accademia Formativa è diretta da Patrizia Morreale e Manuela Sartore.

Patrizia e Manuela credono che il mondo dell’estetica e del benessere siano simili e interdipendenti, per questo motivo promuovono da qualche anno corsi e conferenze su argomentazioni legate al benessere fisico, naturale, ed energetico. In passato sono stati organizzati degli incontri con il naturopatia e iridologia con il naturopata parigino Fabrizio Medail, dei corsi di massaggio olistico tibetano, moxa, coppettazione, hot stone, hor me massaggio rilassante tibetano…

Le lezioni del 1° e del 2° anno sono già iniziate nella sede di Arma di Taggia, il prossimo 9 aprile comincerà il 3 anno, mentre a settembre inizierà sia nella sede di Sanremo che in quella di Arma di Taggia il primo anno del biennio di qualifica per estetista dipendente riconosciuto dall’agenzia regionale Alfa Liguria.

L’Accademia Formativa ha sede in via Roma 4 a Sanremo e presso la scuola Gori beauty & hair school ad Arma di Taggia in via Brigate Partigiane Stazione Nuova

Tel: Patrizia Morreale 338/4687355 – Manuela Sartore 339/2123407

m.sartore@accademiaformativa. com

www.accademiaformativa.com