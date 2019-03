Bco, l’under 18 vince a una giornata dalla fine della Regular Season

Ospedaletti. Il BCO under 18 di coach Lupi e coach Archimede vince, anzi stravince, contro il fanalino di coda Maremola. Ad una giornata dalla fine della Regular Season conferma il primo posto in stagione regolare ed aspetta l’ultima giornata per conoscere gli accoppiamenti play off.

La partita di ieri sera ha visto i giovani Orange spingere sull’acceleratore ad inizio terzo quarto e sotto le stilettate di Dulbecco Amato e del classe 93′ Bortolozzo mette in ghiaccio il match.

Coach Archimede dichiara: «Partita facile sulla carta ma sempre da giocare, interpretata per alcuni momenti con grande intensità, velocità e giocate difensive che ci hanno permesso di dilatare il divario».

Tabellino 101 40 28/16 23/13 24/9 24/9 26/2

Boeri 5 Bonavia 6 Bortolozzo 24 Di Vincenzo 2 Gallo 11 Bonomo 5 Olivari 6 Amato 21 Dulbecco 21