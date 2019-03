Anche quest’anno è stato pubblicato il bando Inail Isi a valere per l’anno 2019. Il nuovo Bando Inail mette a disposizione delle imprese 369 milioni di euro a fondo perduto (oltre 100 milioni in più rispetto alla scorsa edizione) per interventi che migliorino la salute a la sicurezza dei lavoratori, rispetto alle condizioni preesistenti, riscontrabile con quanto riportato nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

CNA Imperia su iniziativa della Direzione dell’Unità Territoriale Inail di Savona e Imperia, organizza per mercoledì 3 aprile presso la sede territoriale della CNA a Sanremo in Via B. Asquasciati 12 (Piazza Colombo) a partire dalle ore 15 un incontro gratuito di presentazione del Bando: durante l’appuntamento informativo verranno descritte le modalità procedurali tecnico- amministrative di presentazione della domanda ed esaminati gli aspetti più significativi del bando.

Si tratta di un incontro destinato a tutti gli imprenditori della Provincia di Imperia, che nasce dall’esigenza di diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro come elemento chiave per la competitività dell’impresa, per conoscere e condividere “best practice” come strumenti basilari nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e per informare gli imprenditori sulle opportunità ed agevolazioni relative agli investimenti in tal senso.

Come nell’edizione precedente, i fondi del bando Isi Inail sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati. Il contributo sarà erogato in conto capitale e può coprire fino al 65% delle spese sostenute per ogni progetto ammesso. La platea dei destinatari degli incentivi INAIL comprende le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Una apposita linea è destinata agli interventi di bonifica dell’amianto. Tra le novità di quest’anno c’è poi una specifica linea destinata ad interventi di miglioramento della salute e sicurezza nell’ambito dei settori pesca e Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature (identificati con appositi codici ATECO).

Programma

15:00 Registrazione partecipanti

15:15 Inizio lavori

Saluti e interventi

Direttore CNA e Direttore Territoriale Inail

Proiezione Spot

Proiezione Video/intervista a Ester Rotoli

(Video fornito da DC Prevenzione/DC pianificazione e comunicazione)

15:30 Le fasi del Bando, come presentare i progetti

Proiezione Tutorial (tutorial fornito da DC Prevenzione/DC pianificazione e comunicazione)

Intervento amministrativo

Livio Bracco – Responsabile Processo Prevenzione

Intervento tecnico

Roberto Gallanelli Tecnico CONTARP – Direzione regionale Liguria

Proiezione video campagna “#storie di prevenzione”

Question Time

Risponde Pool tecnico/amministrativo Inail

17:30 Fine lavori

La partecipazione, aperta a tutte le imprese, è gratuita; si prega di confermare la propria presenza contattando la CNA via mail all’indirizzo segreteria@im.cna.it o telefonicamente al nr. 0184/500309.