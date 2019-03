Bajardo, all’asta la la licenza per una rivendita di alimentari

Bajardo. Il Comune cerca un gestore per una rivendita di generi alimentari. Questa dovrà essere situata nella zona di piazza De Sonnaz, via Roma e piazza Parrocchiale. Il negozio verrà affidato tramite trattativa privata, al miglior offerente. La base d’asta è di 10.345 euro per un appalto di tre anni. La cifra dovrà essere corrisposta subito al momento della conclusione della trattativa.

Secondo quanto si legge nel documento tratto dall’Albo Pretorio dell’Ente: “Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, redatta su carta da bollo, sarà contenuta in busta sigillata recante la seguente dicitura: “Offerta per l’appalto a trattativa privata della rivendita di nuova istituzione nel Comune di Bajardo (IM)”. Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Liguria, via Antonio Cecchi, n. 15, 16129 Genova, dovrà pervenire entro il giorno 18/04/2019”.

