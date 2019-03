Badalucco, mobilitazione di soccorsi per motociclista caduto in un dirupo

Badalucco. Elisoccorso, automedica del 118, Vigili del fuoco, Soccorso alpino, un equipaggio della Croce Rossa di Santo Stefano al Mare, tutti mobilitati nel pomeriggio di oggi per portare i soccorsi a un motociclista precipitato in un dirupo lungo il sentiero in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere.

L’intervento è durato alcune ore.

Il motociclista è stato ricoverato all’Ospedale del capoluogo in codice giallo e per fortuna non sembra abbia subito gravi traumi.