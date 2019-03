Avis Imperia organizza la Giornata della Donazione del sangue

Sanremo. Domenica 24 marzo dalle 08.30 alle 12.30 in piazza Colombo ci sarà la Giornata della Donazione. Sarà possibile ricevere tutte le informazioni necessarie e donare il sangue presso un’autoemoteca attrezzata.

Chi può donare?

Possono donare coloro che sono in buona salute, hanno un’età compresa tra i 18 ed i 60 anni, peso superiore ai 50 Kg, pulsazioni comprese tra 50 e 100 battiti al minuto, pressione massima compresa tra 110 e 180 e quella minima tra 60 e 100. Il personale medico, valuterà attentamente questi ed altri parametri affinché la donazione sia sicura sia per il donatore che per il ricevente.

La donazione dura pochi minuti. Poiché è meglio presentarsi a digiuno, verrà poi offerta una piccola colazione. A tutti i donatori verrà consegnato un buono colazione.

«Sono Davide Binaggia e sono portavoce della nascente Avis Imperia e sono thalassemico il ciò significa che da oltre 47 anni ogni 2 o 3 settimane circa, mi devo sottoporre a trasfusioni di sangue che variano dalle 2 alle 3 sacche a seduta, donare è fondamentale per tenere in vita thalassemici come me e anche fare scorte per le emergenze che regolarmente possono capitare. La donazione di sangue rappresenta un piccolo gesto, ma preziosissimo ed insostituibile, il contributo di tutti Può fare la differenza. La scelta di donare sangue è una scelta doppiamente responsabile, consiste infatti nel mettersi generosamente a disposizione di chi ne ha bisogno, ma deve essere fatta sempre in maniera seria e responsabile. In questo modo il nostro gesto sarà efficace e ci avrà permesso di salvare una vita umana».