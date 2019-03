Autostrade, Mulè: «Governo stipuli convenzione per agevolazioni pedaggi ai residenti liguri»

«Più che chiedere una riduzione delle tariffe sulle autostrade liguri a causa dei cantieri, il governo dia immediatamente seguito all’impegno preso in Parlamento a novembre scorso con l’accoglimento di un ordine del giorno che porta la mia firma e quella degli altri parlamentari liguri di Forza Italia dopo il quale avrebbe dovuto stipulare una convenzione per ottenere agevolazioni sui pedaggi delle autostrade A7, A10 e A26 per i residenti in Liguria.

Come mai a distanza di quasi sei mesi dall’accoglimento dell’ordine del giorno la convenzione non è stata ancora stipulata?» Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giogio Mulè.