Autostrada dei Fiori, i cantieri dall’1 al 7 aprile

Imperia. Ecco i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 di nostra competenza: Savona/Confine di Stato.

Direzione Italia (carreggiata Sud)

– Tra Imperia Est e San Bartolomeo chiusura della corsia di sorpasso per installazione barriere di sicurezza dal km.

100+860 al km. 99+500 dal 01/04/2019 al 05/04/2019

– Tra Andora e Albenga dal km 89+635 al km 87+310 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta

per adeguamento galleria Vallon D’Arme dal 01/04/2019 al 07/04/2019.

– Tra Albenga e Borghetto Santo Spirito dal km 73+550 al km 75+400 carreggiata chiusa con doppio senso sulla

carreggiata opposta per adeguamento galleria Piccaro dal 01/04/2019 al 05/04/2019

– Tra Finale Ligure e Spotorno dal km 61+850 al km 59+500 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata

opposta per adeguamento galleria Carpanea dal 01/04/2019 al 05/04/2019

– Tra Savona e Spotorno dal km 52+770 al km 49+300 chiusura della corsia di sorpasso per adeguamento galleria

Fornaci dal 01/04/2019 al 05/04/2019

Direzione Francia (carreggiata Nord)

– Tra San Bartolomeo e Imperia Est chiusura della corsia di sorpasso per installazione barriere di sicurezza dal km.

99+130 al km. 100+800 dal 01/04/2019 al 05/04/2019.

– Tra Arma di Taggia e Sanremo dal km 133+525 al km 135+200 carreggiata chiusa con doppio senso sulla

carreggiata opposta per adeguamento galleria Villetta dal 01/04/2019 al 06/04/2019

– Tra Bordighera e Ventimiglia dal km 146+580 al km 149+420 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata

opposta per adeguamento galleria Aprosio dal 01/04/2019 al 06/04/2019.

– Tra Ventimiglia e Confine Stato dal km 152+140 al km 153+870 carreggiata chiusa