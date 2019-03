Auto presa a calci a Ventimiglia, la solidarietà di Fratelli d’Italia a Deborah Mognol

Ventimiglia. Fratelli d’Italia nella persona di Francesco Mauro e a nome di tutto il gruppo cittadino esprime la massima vicinanza ed il massimo affetto a Deborah Mognol colpita ieri sera da un attacco personale verso la propria autovettura presa a calci.

«Oramai sono mesi e mesi che la situazione nella zona via tenda/gianchette è così ed in alcuni casi ancora peggio – ribadiamo a questa amministrazione la necessità di applicare al massimo il decreto sicurezza. Ci auguriamo che i colpevoli vengano scoperti al più presto e speriamo con tutto il cuore che non sia un attacco alla sua persona solo per la sua attività politica!»