Avviso per chi si reca a fare la spesa nella vicina Francia, magari cercando prodotti alimentari tipici d’oltralpe. Come ad esempio i formaggi a pasta molla (e un po’ puzzolenti) che molti estimatori hanno anche nel Belpaese. Tra questi prodotti caseari forse il più famoso in Italia è il camembert.

Ecco, in alcuni lotti di questo formaggio è stata riscontrata la presenza di batteri di E. coli (Escherichia coli). I formaggi interessati da questo richiamo sono stati venduti nei supermercati dal 31 gennaio 2019. Si tratta di un lotto di 5.000 scatole da 250 grammi di marca Camembert di Moulin de Carel. Questi formaggi sono prodotti a Saint-Pierre-en-Auge nel Calvados. Queste scatole da 250 grammi sono state distribuite nei supermercati dal 31 gennaio 2019.

Ecco i riferimenti del lotto interessato

– Codice EAN: 3 175 400 612 447

– Numero di lotto: L19009C

– Francobollo sanitario: FR 14.654.001 CE

– Scadenza per l’uso ottimale: 10 marzo 2019

Se si è acquistato questo prodotto, non consumarlo e portalo al negozio. Il batterio E. coli può essere pericoloso in individui fragili, in particolare bambini e anziani, che possono soffrire di gravi complicanze renali. In caso di sintomi (gastroenterite, febbre), consultare il medico.