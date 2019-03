Atletico Argentina, mister Pesante: “Abbiamo giocato una buona partita”

Taggia. Obiettivo sorpasso raggiunto. Seppur con una partita in più sulla Carlin’s Boys i ragazzi di mister Pesante, superando di misura la Villanovese in trasferta, agguantano la vetta della classifica.

“Abbiamo giocato una buona partita contro una squadra ben organizzata. Non abbiamo rischiato nulla e siamo riusciti a portare a casa i 3 punti” – dichiara mister Giampiero Pesante.

“Bene per la vittoria, per i tre punti e per il primato in classifica, seppur con una partita in più. Non sono però contento perché non siamo stati capaci di chiudere la partita. Ogni partita è ricca di insidie e quando si hanno le occasioni bisogna concretizzare” – commenta invece Fameli.