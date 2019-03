Juniores Eccellenza:

La 23° giornata del campionato Juniores Eccellenza vede i giovani nerazzurri ospitare il Serra Riccò tra le mura amiche del campo “Prof.Aicardi” di Pontedassio. Turno insidioso per l’Imperia, allenata da mister Casella, che dopo due vittorie cerca di accorciare le distanze sui rivali di giornata.

Mister Casella ha diramato le seguenti convocazioni:

Meda M., Andres, Fatnassi, Pallini, Lanteri L., Delice, Baroni, Negro, Savona, Zanchi, Meda R., Pelliccione, Correale, Di Cianni, Pellegrino, Zottolo, Lanteri D.

Prima squadra:

La corsa al secondo posto passa attraverso queste partite, domenica alle ore 15:00 presso il campo sportivo “I.Ferrando” di Genova i nerazzurri affronteranno i padroni di casa del Genova Calcio, quarti in classifica a quota 41 punti. L’Imperia deve cercare di difendere la terza posizione con un punto in più rispetto ai genovesi, sperando in un passo falso delle squadre davanti.

I convocati dell’Imperia:

Trucco, Meda, Fazio, Laera, Ambrosini, Corio, Faedo, Mella, Martelli, Tahiri, Costantini, Cavallone, Roda, Castagna, Risso, Pelliccione, Di Lauro, Giglio, Correale, Garibbo.