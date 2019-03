Taggia. In occasione della Giornata mondiale dell’autismo, che si celebra il 2 aprile, R24 trasmetterà in diretta la Riviera Shopville, in via Privata Roggeri 52, ad Arma di Taggia oggi dalle 17 alle 20 con Donatella Durando e Walter Sindoni.

Sarà un pomeriggio all’insengna della buona musica, da trascorrere insieme agli speaker dell’emittente radiofonica locale.