Diano Marina. Oggi alle 11, dopo una sfilata per il centro di Diano Marina, le scuole primaria di Diano Marina (4 classi), primaria di via Biancheri (1 classe), scuola dell’Infanzia L’Aquilone di via Nizza, e persino il nido comunale , hanno partecipato, accompagnate dai loro docenti e da molti famigliari, alla manifestazione mondiale “Friday for Future”, ritrovandosi al termine in piazza del Comune.

La loro adesione è stata del tutto consapevole, dato che questi argomenti sono oggi importante materia di studi e approfondimenti nel loro corso di studi fin dai primissimi anni di scuola.

Grande simpatia e solidarietà quindi per le bambine e i bambini che hanno manifestato la loro sollecitazione ai “grandi” a rispettare gli accordi internazionali per combattere il cambiamento climatico.