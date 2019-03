Amministrative 2019, il programma finale di Futura Sanremo

Sanremo. «Alcuni mesi fa avevamo già inserito il nostro programma online, poi eliminato perché ci siamo resi conto che qualcuno, non avendo idee proprie, cercava di copiare le nostre. A questo punto, essendo stati i primi a dichiarare chi era il candidato sindaco, vogliamo essere anche i primi a uscire con il programma finale, in questi mesi migliorato nelle idee, e nei contenuti» – fanno sapere segretario provinciale di Futura Leonardo Mazza, il segretario del circolo “Futura Sanremo” Franco Benedetti, il vice-segretario del Circolo “Futura Sanremo” Michele Di Benedetto e Alberto Pezzini.

«Cerchiamo quindi di smorzare questa campagna elettorale e riportiamo la discussione sui contenuti e sulle proposte, attendendo in particolare un confronto con tutti. Lo abbiamo chiamato il programma delle cose semplici. Semplici perché la nostra intenzione è di riportare sulla bocca di tutti il nome di Sanremo, associato a sicurezza, pulizia, sociale, illuminazione, giovani, turismo e soprattutto lavoro. Vogliamo che una città come la nostra sia un’attrattiva come lo è sempre stata climaticamente per una fascia di età medio alta, ma soprattutto vogliamo diventare attrattivi per i giovani, con costi più contenuti, spiagge più attrezzate, pacchetti predisposti per corti e lunghi periodi, un’informazione vera su tutte le possibili attrattive sulla costa e nell’entroterra, dove la collaborazione tra i paesi dovrà essere considerata un fulcro.

Lo abbiamo chiamato il programma delle cose semplici perché ogni nostro progetto è stato studiato per essere fatto con costi bassissimi ma con una rendimento alto per la città. Abbiamo lavorato su progetti innovativi, che possano rendere la città appetibile e distinguibile da tutte le altre, progetti predisposti per riportare lavoro ai commercianti, e per crearne di nuovo per i giovani che sempre più spesso lo cercano all’estero. Abbiamo lavorato sulla riqualificazione di tante vie periferiche con idee al di fuori dei soliti contesti, contemplando ad esempio la street art 3D, e abbiamo collaborato tra di noi per studiare un programma sociale che riduca al minimo possibile le disuguaglianze. Detto questo vorremmo avere l’onere o l’onore di creare una città predisposta per i diversamente abili, anche in ambito turistico. Non vi resta che andare a visionare il nostro programma nel nostro sito www.futurasanremo.it

Nel frattempo vi invitiamo il giorno Domenica 7 aprile dalle 11 alle 12.30 al Cinema Centrale Sala Tabarin, per conoscere il candidato sindaco Alberto Pezzini, i candidati, e il programma. Saremo disponibili per ogni vostra domanda. Vi alleghiamo il nostro programma in pdf» – affermano.

Il programma: programma futura