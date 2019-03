All’Alberghiero di Arma di Taggia le semifinali dei Campionati internazionali di matematica della Bocconi di Milano

Taggia. Sabato 16 marzo dalle ore 14.30 per la seconda volta l’Istituto Alberghiero di Arma di Taggia sarà sede delle semifinali dei Campionati internazionali di giochi matematici dell’Università Bocconi di Milano.

Anche quest’anno il dipartimento di matematica ha deciso di riproporre questa iniziativa che l’anno scorso aveva riscosso un grande successo infatti parteciperanno ben 260 studenti iscritti nelle classi degli istituti delle scuole medie e scuole superiori di tutta la provincia di Imperia e quest’anno anche l’Istituto Comprensivo di Albenga.

Grazie alla professoressa Stefania Molinari, docente di matematica e coordinatrice dell’organizzazione del campionato, numerosi docenti si sono resi disponibili a supportarla sia per la sorveglianza durante la competizione, sia per la correzione successiva delle prove.

Al termine delle semifinali dei Campionati l’Istituto, per non smentire le sue qualità di accoglienza, offrirà a tutti i partecipanti una merenda nella sala ristorante preparata da alcuni dei docenti di cucina quali la professoressa Claudia Fornara e il professore Livio Revello.

Il dirigente scolastico Giuseppe Monticone ancora una volta riferisce di essere molto orgoglioso di questa iniziativa dell’Istituto che mette in evidenza il fatto che non solo i nostri ragazzi avranno l’opportunità di diventare dei giovani chef e barman ma avranno anche le competenze per affrontare percorsi universitari grazie alla preparazione che i docenti della scuola offrono con passione agli studenti.